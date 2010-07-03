"Аэрофлот" опроверг информацию о нарушении инструкций экипажем сгоревшего SSJ 100

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

"Аэрофлот" вступился за экипаж SSJ, выполнивший экстренную посадку в Шереметьеве.

В авиакомпании объяснили, что из-за отсутствия устойчивого пробега у самолета во время ЧП выпуск интерцепторов был невозможен. Вины экипажа в их нераскрытии нет, говорится в заявлении.

"Ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен. Необходимо добавить, что требования к нормам летной годности для сертификации самолетов составлены таким образом, чтобы при любом развитии событий предотвратить ухудшение ситуации до катастрофической. Таким образом, информация о действиях экипажа является неверным толкованием документа Росавиации", – заявили в авиакомпании.

В Росавиации ранее сообщили, что пилоты при заходе на посадку не выпустили интерцепторы вопреки инструкции. Закрылки самолета были выставлены как положено.

В отчете ведомства уточняется, что в минимальном режиме системы управления на лайнере "автоматический выпуск тормозных щитков не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил".

Появилась также информация о том, что воздушное судно заходило на посадку с перегрузом в 1,6 тонны. Превышения скорости при этом не было.

ЧП произошло 5 мая. Лайнер выполнял рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, но вынужден был вернуться в воздушную гавань. При аварийной посадке он загорелся.

41 человек погиб. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Пострадавшими числятся 10 человек.

