"Аэрофлот" опроверг информацию о нарушении инструкций экипажем сгоревшего SSJ 100

"Аэрофлот" вступился за экипаж SSJ, выполнивший экстренную посадку в Шереметьеве.
В авиакомпании объяснили, что из-за отсутствия устойчивого пробега у самолета во время ЧП выпуск интерцепторов был невозможен. Вины экипажа в их нераскрытии нет, говорится в заявлении.
"Ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен. Необходимо добавить, что требования к нормам летной годности для сертификации самолетов составлены таким образом, чтобы при любом развитии событий предотвратить ухудшение ситуации до катастрофической. Таким образом, информация о действиях экипажа является неверным толкованием документа Росавиации", – заявили в авиакомпании.
В Росавиации ранее сообщили, что пилоты при заходе на посадку не выпустили интерцепторы вопреки инструкции. Закрылки самолета были выставлены как положено.
В отчете ведомства уточняется, что в минимальном режиме системы управления на лайнере "автоматический выпуск тормозных щитков не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил".
Появилась также информация о том, что воздушное судно заходило на посадку с перегрузом в 1,6 тонны. Превышения скорости при этом не было.
ЧП произошло 5 мая. Лайнер выполнял рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, но вынужден был вернуться в воздушную гавань. При аварийной посадке он загорелся.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.