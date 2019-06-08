Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В деревне Кормолино Щелковского района Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Имеются данные об одном пострадавшем.
На земле жертв и разрушений нет, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Возгорания и разлива топлива не последовало. На борту находился один пилот, он получил перелом руки.
По информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России, все произошло в лесном массиве. Пострадавший – пилот 1963 года рождения. Он доставлен в Щелковскую районную больницу №2. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
По информации ГУ МЧС России, в Подмосковье в ближайшие часы существенно ухудшится погода. Ожидают порывы ветра до 15 метров в секунду.
Ранее днем легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Новокубанском районе Краснодарского края. Пострадали два человека. Инцидент произошел вблизи хутора Фортштадт. Со слов пилота, у воздушного судна отказал двигатель. Самолет принадлежал общественной некоммерческой организации "Аэроклуб имени Балуева".
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