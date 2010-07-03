На Кубани совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

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В Новокубанском районе Краснодарского края совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Имеются данные о двух пострадавших, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя пресс-службы Южного следственного управления на транспорте.

Инцидент произошел вблизи хутора Фортштадт. Обстоятельства уточняются.

