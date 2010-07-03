Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии

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В Ленском районе Республики Саха (Якутия) совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. Это случилось в районе Чагдинского нефтегазового месторождения.

Вертолет взлетал и хвостом задел землю. После этого он тут же приземлился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

В результате никто не пострадал.

В июне этого года в Краснодарском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Погиб пилот.

