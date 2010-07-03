Пилот погиб при жесткой посадке вертолета на Кубани

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В Краснодарском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Погиб один человек – пилот, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в 09:10 по московскому времени в пятницу, 21 июня, в районе станицы Чамлыкская.

"К месту направлены службы экстренного реагирования", – рассказали в ведомстве. По предварительной информации, вертолет выполнял сельскохозяйственные работы.

Несколькими днями ранее в центральной части Казахстана упал самолет Ан-2. Погиб один человек. Еще два члена экипажа доставлены в больницу. Самолет занимался химической обработкой полей.

