Самолет Ан-2 упал в Казахстане

В центральной части Казахстана упал самолет Ан-2. Погиб один человек – пилот. Еще два члена экипажа доставлены в больницу.

По данным МВД страны, инцидент произошел в Акмолинской области, в десяти километрах от села Родина. Обстоятельства уточнятся. По предварительной информации, самолет занимался химической обработкой полей, передает ТАСС.

Несколькими днями ранее два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области. Самолет взлетел с аэродрома Шевлино. Пожара из-за жесткой посадки не произошло, топливо не разлилось.

