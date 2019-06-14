Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает РИА Новости.

Самолет взлетел с аэродрома "Шевлино". Пожара из-за жесткой посадки не произошло, топливо не разлилось. Последствия происшествия ликвидируют 24 человека и девять единиц техники.

Такая же ситуация произошла 8 июня. В деревне Кормолино Щелковского района Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пострадал один человек (пилот, он сломал руку). Возгорания и разлива топлива не произошло. На борту находился один пилот, он получил перелом руки.

Ранее на этой неделе самолет "Уральских авиалиний" Москва – Томск совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Произошла техническая неисправность.

