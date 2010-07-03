Самолет Москва – Томск экстренно сел в Екатеринбурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолет "Уральских авиалиний" рейсом Москва – Томск совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

В Кольцове неисправность устранили. К настоящему моменту борт уже приземлился в Томске.

Задержка составила порядка пяти часов. Согласно информации онлайн-табло томского аэропорта, рейс должен был приземлиться в Томске в 06:35, а приземлился в 11:07.

Накануне в Республике Бурятия совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Инцидент произошел в Тункинском районе.

По информации местных СМИ, самолет, принадлежащий авиакомпании "Феникс", осуществлял в горах обработку леса от сибирского шелкопряда.