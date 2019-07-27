В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье.

Как сообщили РИА Новости в пресс-cлужбе регионального главка МЧС РФ, самолет упал в карьер с водой в городском округе Серпухов Московской области.

По предварительным данным, на борту находились пилот и паcсажир. Сообщается, что они оба погибли. Тип самолета и его маршрут к настоящему моменту неизвестны.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Об этом Агентству "Москва" сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура также организует проверку из-за ЧП.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Тем временем в Сети появились первые кадры с места ЧП.



Ранее в июле в Чечне легкомоторный самолет упал на частный дом. Тогда в результате ЧП пострадали четыре человека. Пилот сломал ключицу, а жильцы дома получили сильный шок.

Самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом, разрушив половину здания. При падении самолет зацепил линии электропередач – без света остались жители нескольких близлежащих населенных пунктов.

