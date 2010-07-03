Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Фото: телеграм-канал 112

В Чечне легкомоторный самолет упал на частный дом. Имеются данные о четырех пострадавших.

Инцидент произошел около 8:00 по московскому времени в станице Новощедринской Шелковского района.

"Возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали четыре человека", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МЧС РФ. В ведомстве уточняют, что пилот сломал ключицу, а жильцы дома получили сильный шок – они госпитализированы.

Судя по снимкам с места происшествия, которые опубликованы в новостных телеграм-каналах, самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом, разрушив половину здания. При падении самолет зацепил линии электропередач – без света остались жители нескольких близлежащих населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что 14 июля вертолет Radison совершил жесткую посадку у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе. Погибли пилот и пассажир. Вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же. Одним из погибших в результате ЧП был пилот и президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России (ОФ СЛА России) Игорь Никитин.

