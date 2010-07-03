Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:22

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

происшествия

09:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеграм-канал 112

В Чечне легкомоторный самолет упал на частный дом. Имеются данные о четырех пострадавших.

Инцидент произошел около 8:00 по московскому времени в станице Новощедринской Шелковского района.

"Возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали четыре человека", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МЧС РФ. В ведомстве уточняют, что пилот сломал ключицу, а жильцы дома получили сильный шок – они госпитализированы.

Судя по снимкам с места происшествия, которые опубликованы в новостных телеграм-каналах, самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом, разрушив половину здания. При падении самолет зацепил линии электропередач – без света остались жители нескольких близлежащих населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что 14 июля вертолет Radison совершил жесткую посадку у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе. Погибли пилот и пассажир. Вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же. Одним из погибших в результате ЧП был пилот и президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России (ОФ СЛА России) Игорь Никитин.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика