Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Самарой

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Самарской области. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Самолет Comp Air 8 приземлился в пятницу в 17:29 по московскому времени в поле возле садоводческого некоммерческого товарищества "Простор-2" в Ставропольском районе.

Прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения пилота и пассажиров не обнаружили. Сейчас личность пилота устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

Накануне самолет Ан-24, следовавший рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений.

Погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Второй пилот аварийного Ан-24 госпитализирован с травмами и ожогами.