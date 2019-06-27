Второй пилот Ан-24 выжил

Фото: телеграм-канал U_news: Бушующий мир

Второй пилот аварийного Ан-24 выжил, но госпитализирован с травмами и ожогами, сообщает "Интерфакс".

По некоторым данным, он в сознании. Сейчас мужчина дает показания о случившейся авиакатастрофе.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся.

На борту лайнера находились 47 человек. Погибли два члена экипажа, пострадали 22 человека. Кабина пилотов была полностью разрушена.

По предварительным данным, у самолета отказали двигатель и системы управления. О неполадках пилоты сообщили заранее. Борт на земле встречали пожарные и медики. СК опубликовал видео с места аварийной посадки Ан-24.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

О подробностях трагедии и ее причинах читайте в материале Москвы 24.

