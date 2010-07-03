Опубликовано видео с места аварийной посадки Ан-24 в Бурятии

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 в Бурятии. Запись разместили на YouTube-канале ведомства.
Как уточнили в СК, по факту катастрофы самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска было возбуждено уголовное дело о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
По версии следствия, самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся.
На борту лайнера находились 47 человек. По предварительным данным, погибли два члена экипажа, пострадали 22 человека. Семеро из них были госпитализированы, 15 получили медицинскую помощь амбулаторно. Сообщалось, что семьи погибших пилотов получат страховые выплаты в 1 миллион рублей.
При этом, как рассказала замглавы Северо-Байкальского района Татьяна Прохорова, за помощью обратился 31 человек. По ее словам, четверых доставили в больницу, в том числе двоих детей.
Основной версией аварии эксперты считают отказ левого двигателя самолета.
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