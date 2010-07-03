Пассажир снял на видео момент крушения самолета в Бурятии

Видео: youtube.com/WEACOM RU

Момент крушения самолета Ан-24 в Бурятии сняли на видео.

Жертвами стали два члена экипажа. Пострадали 22 человека. 7 из них госпитализированы, 15 медицинскую помощь оказали амбулаторно. Травмы – средней и легкой тяжести.

Замглавы Северо-Байкальского района Татьяна Прохорова же отметила, что за помощью обратился 31 человек. Четверо госпитализированы, среди них двое детей. Всего на борту лайнера находились 47 человек, в том числе пять членов экипажа.

Семьи погибших пилотов получат страховые выплаты в 1 миллион рублей.

"По пилотам, согласно Воздушному кодексу, – 1 миллион рублей, по пассажирам – до 2 миллионов рублей по ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков)", – сказали во Всероссийском союзе страховщиков.

Известно, что экипаж заблаговременно докладывал об отказе управления самолетом перед посадкой в Нижнеангарске и подавал сигнал бедствия.

"Экипаж связался с диспетчерами перед посадкой, доложил об отказе управления систем самолетом, подал сигнал бедствия, запросил помощи. Сразу же на полосу были поданы аварийно-спасательные службы. Они встречали самолет на аэродроме", – сказали в администрации аэропорта.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные, врачи и сотрудники органов внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело. В Нижнеангарск выехали следователи. Ространснадзор и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проведут проверку авиакомпании "Ангара", передает РИА Новости.

Как уточняет "Интерфакс", Ан-24 с номером RA-47366 до 1993 года эксплуатировался Дальневосточным управлением гражданской авиации, после чего его передали авиакомпании "Аврора". Авиакомпания "Ангара" эксплуатировала борт с 2013 года.

Пассажирский самолет выполнял рейс по маршруту Нижнеангарск – Улан-Удэ. По предварительной информации, в воздухе у него отказал один из двигателей, командир решил вернуться в аэропорт вылета. При посадке воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось со зданием очистных сооружений. Таким образом, основной версией аварии считается отказ левого двигателя.