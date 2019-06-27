Каковы возможные причины ЧП в аэропорту Нижнеангарска

В аэропорту Нижнеангарска на севере Бурятии 27 июня аварийно сел пассажирский самолет Ан-24. Предположительно, у следовавшего из Улан-Удэ борта отказал один из двигателей. Экипажу удалось успешно посадить воздушное судно, но затем оно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулось со зданием очистных сооружений и загорелось. В результате аварии погибли командир самолета и бортмеханик, еще более 30 человек пострадали. Всего на борту находились 47 человек вместе с членами экипажа. Выясняем, из-за чего с Ан-24 могло произойти ЧП.

Фото: телеграм-канал U_news: Бушующий мир

Жесткое приземление

Утром 27 июня пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Нижнеангарска. По предварительной информации Росавиации, примерно в 30 километрах от авиагавани у него отказал левый двигатель. Экипаж передал сигнал бедствия и решил вернуться в аэропорт вылета. При посадке воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось со зданием очистных сооружений.

"Экипаж связался с диспетчерами перед посадкой, доложил об отказе систем управления самолетом, подал сигнал бедствия, запросил помощи. Сразу же на полосу были поданы аварийно-спасательные службы. Они встречали самолет на аэродроме", – пояснили в администрации аэропорта.

После столкновения самолет загорелся, однако всех пассажиров удалось эвакуировать и избежать множества жертв. Всего на борту находились 47 человек: четыре члена экипажа и 43 пассажира, среди которых были и дети.

В результате ЧП погибли два члена экипажа – командир воздушного судна Владимир Коломин (стаж работы – 34 года, общий налет часов – 15 702) и бортмеханик Олег Барданов (стаж работы – 35 лет, общий налет часов – 13 728), второй пилот и бортпроводник выжили. Также, по данным республиканского Минздрава, за медицинской помощью обратилось более 30 человек. Четверо были госпитализированы.





Минздрав Республики Бурятия В условиях стационара получают лечение девочка 13 лет (закрытая черепно-мозговая травма) – сотрясение головного мозга средней степени, мальчик 17 лет проходит дообследование на исключение переломов, женщина 60 лет с переломом предплечья и мужчина 49 лет с ушибом коленного сустава.

Очевидец происшествия Захар Макаров рассказал телеканалу Москва 24 подробности происшествия. По его словам, в момент, когда самолет заходил на посадку, он находился дома, примерно в восьми километрах от места аварии.



Захар Макаров очевидец ЧП После того как я увидел, что идет дым, направился на автомобиле к месту происшествия. Ветер был встречный, поэтому мне не было слышно особо грохота. Когда подъехал, пообщался с людьми, с местными, говорят, что уже был грохот, потом уже черный дым пошел. Сейчас уже дыма нет, пожарные расчеты уехали, осталось только оцепление.

О том, что происходило на борту во время аварийной посадки, рассказал пассажир Вячеслав Першин. По его словам, левый двигатель выключился за 15−20 минут до посадки.





Вячеслав Першин пассажир самолета Ан-24 Я сидел как раз возле него, рядом с аварийным выходом. Когда мы приземлились, пилоты начали тормозить, но этого было недостаточно. Мы проехали всю полосу, выехали за территорию и врезались в здание, ударились правым двигателем, и он загорелся. Я отошел и пытался помогать как-то, были паника и толкучка. В итоге пару с ребенком относительно долго не пропускали, потом вроде вытащили. За ними вылез и я.

Следователи уже возбудили уголовное после ЧП. В свою очередь, Ространснадзор и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проведут проверку авиакомпании "Ангара". Для расследования происшествия также сформировали спецкомиссию с участием Росавиации, которая уже приступила к работе.

Фото: телеграм-канал U_news: Бушующий мир

Ан-24 с номером RA-47366 был изготовлен в Киеве, первый полет совершил в сентябре 1977 года. До 1993 года эксплуатировался Дальневосточным управлением гражданской авиации, после чего его передали авиакомпании "Аврора". В авиакомпании "Ангара" самолет использовали с 2013 года. Сертификат летной годности самолета заканчивался 28 июля 2019 года. Ан-24 с номером RA-47366 был изготовлен в Киеве, первый полет совершил в сентябре 1977 года. До 1993 года эксплуатировался Дальневосточным управлением гражданской авиации, после чего его передали авиакомпании "Аврора". В авиакомпании "Ангара" самолет использовали с 2013 года. Сертификат летной годности самолета заканчивался 28 июля 2019 года. "Ангара" – один из основных авиаперевозчиков на местных авиалиниях в Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, Сибири и Дальневосточному федеральному округу, а также чартерные рейсы по России. Парк воздушных судов "Ангары" насчитывает 37 единиц: пять АН-148, семь АН-24, три АН-26-100, четыре АН-2 и шестнадцать вертолетов МИ-8 различной модификации, и два МИ-8 АМТ, оснащенные медицинским модулем. По итогам 2018 года авиакомпания перевезла более 396 тысяч пассажиров.



Последний подобный инцидент произошел у "Ангары" в сентябре 2017 года. Тогда у самолета Ан-148 после вылета из аэропорта города Талакана произошло возгорание правого двигателя. Воздушное судно было вынуждено совершить посадку в аэропорту вылета, никто не пострадал. После нескольких часов ожидания всех пассажиров забрал резервный борт и доставил в Иркутск.

Фото: телеграм-канал U_news: Бушующий мир

Возможные причины катастрофы

Летчик первого класса Андрей Литвинов рассказал радиостанции "Москва FM", что не видит вины экипажа в ЧП с Ан-24.

"Для самолета это не составляет никакого труда лететь на одном двигателе. Мы готовы всегда к этой ситуации и отрабатываем это на тренажере. Мы видим, что летчик справился великолепно с этим: он прилетел на аэродром и посадил самолет. Дальше он врезается в эти очистные сооружения, которые там быть не должны", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, заслуженный пилот России Виктор Саженин не исключает, что экипаж, возможно, был все же недостаточно подготовлен к внештатной ситуации.

"Нужно смотреть подготовку экипажей. В чем она заключается? В тренировках на тренажере, но эти тренажеры для старого самолета – он выпущен в начале 60-х годов – и они тоже слишком старые. Они не дают реальных ощущений для тренировок, чтобы чувствовать, как самолет себя ведет при потере тяги одного двигателя. А отказ двигателя чреват тем, что теряешь 50 процентов тяги на одном крыле", – пояснил он.

При этом авиаэксперт Вадим Лукашевич уверен, что Ан-24 хоть и старый, но еще вполне надежный для полетов.





Вадим Лукашевич авиаэксперт Самолет двухдвигательный, турбовинтовой, очень хороший, неприхотливый, достаточно надежный. Хорошо себя чувствует на грунтовых аэродромах, поэтому эксплуатировался в малой авиации, местной авиации, региональной авиации, ему до сих пор нет адекватной замены.

В свою очередь, заслуженный пилот России Юрий Сытник пояснил Москве 24, что причиной катастрофы могло стать сочетание нескольких факторов.

"У пилота отказал двигатель, и он на одном двигателе заходил, естественно, в стрессовом состоянии, а потом ему мешала разнонаправленная тяга. А после посадки пилот не смог выдержать направление, выкатился с полосы и ударился в постройки. Сам самолет, конечно, в возрасте, но он был исправен. Самолет нормальный, просто нужно уметь летать на этих самолетах", – подчеркнул эксперт.

Фото: телеграм-канал U_news: Бушующий мир

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора и заслуженный пилот СССР Олег Смирнов также считает, что может быть множество причин катастрофы.

"Прежде всего, это причины, связанные с техникой. Ну, например, отказ тормозов или, предположим, в критическом месте порвалась шина и тормоза тоже "исчезли". Если шина порвалась, надо выяснять, почему она порвалась – здесь уже пойдет речь о техническом обслуживании самолета: что за шины стояли там, соответствовали ли они тем регламентам, которые диктуются по их состоянию", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Также, по его мнению, спецкомиссия должна оценить действия пилотов, которые пытались затормозить и уйти от столкновения.





Олег Смирнов заслуженный пилот СССР Но хочу подчеркнуть: командир корабля так грамотно и правильно все делал, что жизнь сорока с лишним человек сохранена.

Смирнов считает, что истинные причины можно будет назвать после расшифровки черных ящиков и показаний второго пилота воздушного судна, который "расскажет, что и как произошло".