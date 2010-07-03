Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Бурятии возросло

В Бурятии число пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-24 увеличилось до 22 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы республики.
"Всего на данный момент 22 пострадавших, 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы", – сказал собеседник агентства.
Как уточняется, погибли два члена экипажа. Всего на борту лайнера находились 47 человек, в том числе четыре члена экипажа.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
В пресс-службе отметили, что в Нижнеангарск выехали следователи.
Пассажирский самолет выполнял рейс по маршруту Нижнеангарск – Улан-Удэ. Согласно предварительным данным, в воздухе у лайнера отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
При посадке воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего произошло столкновение со зданием очистных сооружений.
Ранее сообщалось, что в больницу Бурятии были доставлены 19 человек.
9 июня в Республике Бурятия совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Инцидент произошел в Тункинском районе.
Два члена экипажа погибли при аварийной посадке самолета в Бурятии
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