В Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку

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В Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Алексея Фишева.

"В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов", – рассказал пресс-секретарь.

По последним данным, в результате аварийной посадки в больницу Бурятии были доставлены 19 человек. Ранее сообщалось о семи пострадавших. Спасены 43 человека.

Отмечается, что пассажирский самолет выполнял рейс по маршруту Нижнеангарск – Улан-Удэ. По предварительной информации, в воздухе у самолета отказал один из двигателей, командир принял решение вернуться в аэропорт вылета.

При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего воздушное судно совершило столкновение с зданием очистных сооружений.

На место происшествия были отправлены три расчета ГПС и 2 ДПК. Глава Бурятии контролирует ситуацию, он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Республике Бурятия совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Инцидент произошел в Тункинском районе.

По информации местных СМИ, самолет, принадлежащий авиакомпании "Феникс", осуществлял в горах обработку леса от сибирского шелкопряда.

