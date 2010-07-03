Летевший из Москвы самолет зацепил хвостом землю при посадке в Краснодаре

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В ночь на субботу, 15 июня, самолет, летевший из Москвы, при посадке в аэропорту Краснодара зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

"В Краснодаре сегодня в 2 часа ночи самолет Boing авиакомпании S7 сообщением Москва-Краснодар жестко приземлился в аэропорту в Краснодаре, задев хвостовой частью взлетно-посадочную полосу", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 175 человек. При инциденте никто не пострадал.

По факту происшествия организована проверка. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Республике Бурятия совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Инцидент произошел в Тункинском районе.

По информации местных СМИ, самолет, принадлежащий авиакомпании "Феникс", осуществлял в горах обработку леса от сибирского шелкопряда.