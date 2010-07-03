Комиссия МАК по расследованию катастрофы Ан-24 приступила к работе

Фото: СК РФ

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию аварийной посадки Ан-24 в Бурятии, сообщает ТАСС. Комиссия уже приступила к работе. В расследовании также участвуют представители Росавиации.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся.

По данным МЧС, всего на борту находились 42 пассажира и пять членов экипажа. В "Ангаре" сообщили о 43 пассажирах, включая одного ребенка, а также о четырех членах экипажа.

Погибли два члена экипажа: пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Второй пилот аварийного Ан-24 госпитализирован в больницу с травмами и ожогами, сейчас он дает показания о случившейся авиакатастрофе. Всего пострадали 22 человека.

По предварительным данным, у самолета отказали двигатель и системы управления. О неполадках пилоты сообщили заранее. Борт на земле встречали пожарные и медики. СК опубликовал видео с места аварийной посадки Ан-24.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

О подробностях трагедии и ее причинах читайте в материале Москвы 24.

