Власти Бурятии назвали имена погибших при аварийной посадке Ан-24 пилотов

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При аварийной посадке самолета Ан-24 под Нижнеангарском в Бурятии погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов, сообщает РИА Новости.

Всего на борту самолета было 47 человек: четыре члена экипажа и 43 пассажира, в том числе трое детей 2, 13 и 17 лет.

Пассажирский самолет выполнял рейс по маршруту Нижнеангарск – Улан-Удэ. По предварительной информации, в воздухе у него отказал один из двигателей, командир решил вернуться в аэропорт вылета. При посадке воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось со зданием очистных сооружений. Основной версией аварии считается отказ левого двигателя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ространснадзор и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проведут проверку авиакомпании "Ангара".

