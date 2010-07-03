Экипаж Ан-24 сообщал об отказе систем управления

Экипаж самолета Ан-24, который совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии, докладывал об отказе систем управления, а также о том, что воздушное судно совершает посадку с одним двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Они докладывали, что у них проблемы, что отказ систем управления, садятся с одним двигателем. Безусловно, докладывали", – сказал собеседник агентства.
В аэропорту Нижнеангарска агентству сообщили, что при посадке лайнер встречали экстренные службы.
На данный момент на месте работают пожарные, медики, а также сотрудники органов внутренних дел.
По факту произошедшего проверку проводит транспортная прокуратура.
На борту лайнера находились 47 человек. Жертвами стали два члена экипажа. Пострадали 22 человека. 7 из них госпитализированы, 15 медицинскую помощь оказали амбулаторно. Травмы – средней и легкой тяжести. Семьи погибших пилотов получат страховые выплаты в 1 миллион рублей.
Пассажирский самолет выполнял рейс по маршруту Нижнеангарск – Улан-Удэ. По предварительной информации, в воздухе у него отказал один из двигателей, командир решил вернуться в аэропорт вылета. При посадке воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось со зданием очистных сооружений. Таким образом, основной версией аварии считается отказ левого двигателя.
Момент крушения самолета Ан-24 в Бурятии сняли на видео.
Ан-24 с номером RA-47366 до 1993 года эксплуатировался Дальневосточным управлением гражданской авиации, после чего его передали авиакомпании "Аврора". Авиакомпания "Ангара" эксплуатировала борт с 2013 года.
Два члена экипажа погибли при аварийной посадке самолета в Бурятии
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.