Экипаж Ан-24 сообщал об отказе систем управления

Экипаж самолета Ан-24, который совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии, докладывал об отказе систем управления, а также о том, что воздушное судно совершает посадку с одним двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Они докладывали, что у них проблемы, что отказ систем управления, садятся с одним двигателем. Безусловно, докладывали", – сказал собеседник агентства.

В аэропорту Нижнеангарска агентству сообщили, что при посадке лайнер встречали экстренные службы.

На данный момент на месте работают пожарные, медики, а также сотрудники органов внутренних дел.

По факту произошедшего проверку проводит транспортная прокуратура.

На борту лайнера находились 47 человек. Жертвами стали два члена экипажа. Пострадали 22 человека. 7 из них госпитализированы, 15 медицинскую помощь оказали амбулаторно. Травмы – средней и легкой тяжести. Семьи погибших пилотов получат страховые выплаты в 1 миллион рублей.

Пассажирский самолет выполнял рейс по маршруту Нижнеангарск – Улан-Удэ. По предварительной информации, в воздухе у него отказал один из двигателей, командир решил вернуться в аэропорт вылета. При посадке воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось со зданием очистных сооружений. Таким образом, основной версией аварии считается отказ левого двигателя.

Момент крушения самолета Ан-24 в Бурятии сняли на видео.

Возбуждено уголовное дело. Ространснадзор и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проведут проверку авиакомпании "Ангара".

Ан-24 с номером RA-47366 до 1993 года эксплуатировался Дальневосточным управлением гражданской авиации, после чего его передали авиакомпании "Аврора". Авиакомпания "Ангара" эксплуатировала борт с 2013 года.

