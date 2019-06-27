Аварийная посадка Ан-24. Что известно

Фото: СК РФ

В Бурятии пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку. Инцидент произошел в аэропорту Нижнеангарска в Тункинском районе. В результате происшествия погибли два члена экипажа. Пострадали 22 человека. О подробностях трагедии и ее причинах читайте в материале Москвы 24.

Что произошло

Первые сообщения о трагедии поступили около 06:00 по московскому времени. Пассажирский самолет, выполнявший рейс по маршруту Нижнеангарск – Улан-Удэ, совершил аварийную посадку.

Еще в воздухе у самолета отказал один из двигателей, и командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. При посадке воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся.

На борту находились 47 человек: четыре члена экипажа и 43 пассажира, в том числе трое детей двух, 13-ти и 17-ти лет. В результате погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Второй пилот госпитализирован в больницу с травмами и ожогами. Семьи погибших пилотов, согласно Воздушному кодексу, получат страховые выплаты в один миллион рублей.

Еще 22 человека пострадали. Семеро из них были госпитализированы, 15 получили медицинскую помощь амбулаторно. Травмы – средней и легкой тяжести.

О том, что происходило на борту во время аварийной посадки, рассказал пассажир Вячеслав Першин. По его словам, левый двигатель выключился за 15−20 минут до посадки.

"Я сидел как раз возле него, рядом с аварийным выходом. Когда мы приземлились, пилоты начали тормозить, но этого было недостаточно. Мы проехали всю полосу, выехали за территорию и врезались в здание. Ударились правым двигателем, и он загорелся. Я отошел и пытался помогать как-то. Была паника и толкучка. В итоге пару с ребенком относительно долго не пропускали. Потом вроде вытащили. За ними вылез и я", – отметил он.

Молодой человек отметил, что с левой стороны вытекал керосин, в котором все промокли. "Он едкий, было неприятно. Затем я вылез, начал снимать на камеру… Минут через пять приехали МЧС и скорая. Затем, минут еще через 10, взорвался левый двигатель", – заключил он.

Экипаж Ан-24 сообщал об отказе систем управления

Очевидец трагедии Владимир Дозморов рассказал Москве 24 о случившемся. "Мы тут сидели и услышали хлопок, поняли, что это самолет взорвался", – вспоминает он.

По его словам, люди бежали, чтобы посмотреть, что случилось. "Видели дым", – добавил очевидец. "Это в населенном пункте, метров 500–700 просто столб дыма, огонь", – уточнил он.

Причины трагедии

Сейчас основной версией аварии считается отказ левого двигателя. По версии следствия, самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел катастрофу при посадке в аэропорту Нижнеангарска.

Известно, что экипаж самолета заблаговременно докладывал об отказе систем управления, а также о том, что воздушное судно совершает посадку с одним двигателем.

"Экипаж связался с диспетчерами перед посадкой доложил об отказе управления систем самолетом, подал сигнал бедствия, запросил помощи. Сразу же на полосу были поданы аварийно-спасательные службы", – сказали в администрации аэропорта.

При посадке лайнер встречали экстренные службы. На данный момент на месте работают пожарные, медики, а также сотрудники органов внутренних дел.

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 в Бурятии. Как уточнили в СК, по факту катастрофы самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска возбуждено уголовное дело о "нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ространснадзор и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проведут проверку авиакомпании "Ангара".



Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

В Нижнеангарске ввели режим ЧС. МАК сформировал комиссию по расследованию аварийной посадки Ан-24. В расследовании также участвуют представители Росавиации.

Ан-24 с номером RA-47366 до 1993 года эксплуатировался Дальневосточным управлением гражданской авиации, после чего его передали авиакомпании "Аврора". Авиакомпания "Ангара" эксплуатировала борт с 2013 года.

