Режим ЧС ввели в Нижнеангарске после крушения Ан-24

В Нижнеангарске ввели режим ЧС после крушения самолета Ан-24, передает РИА Новости.
В МЧС республики Бурятии уточнили, что сейчас идет работа по оказанию материальной помощи пострадавшим. Во Всероссийском союзе страховщиков сообщали, что семьи погибших членов экипажа получат страховые выплаты в 1 миллион рублей.
Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся. Сейчас возгорание потушено.
По сведениям МЧС, всего на борту находились 42 пассажира и пять членов экипажа. В "Ангаре" сообщили о 43 пассажирах, включая одного ребенка, а также о четырех членах экипажа.
Погибли два члена экипажа: пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Второй пилот аварийного Ан-24 госпитализирован в больницу с травмами и ожогами.
По предварительным данным, у самолета отказали двигатель и системы управления. О неполадках пилоты сообщили заранее. Борт на земле встречали пожарные и медики. СК опубликовал видео с места аварийной посадки Ан-24.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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