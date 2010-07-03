Очевидец рассказал о крушении самолета в Бурятии

Очевидец рассказал телеканалу Москва 24 о крушении пассажирского самолета Ан-24 в Бурятии.

"Мы тут сидели и услышали хлопок, поняли, что это самолет взорвался", – вспоминает Владимир Дозморов. По его словам, люди бежали, чтобы посмотреть, что случилось. "Видели дым", – добавил очевидец. "Это в населенном пункте, метров 500–700 просто столб дыма, огонь", – уточнил он.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся.

На борту лайнера находились 47 человек. Погибли два члена экипажа, пострадали 22 человека. Кабина пилотов была полностью разрушена. По факту катастрофы самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска было возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, у самолета отказали двигатель и системы управления. О неполадках пилоты сообщили заранее. Борт на земле встречали пожарные и медики. СК опубликовал видео с места аварийной посадки Ан-24.