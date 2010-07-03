Самолет из Лондона вынужденно сел в Москве

Самолет Air Astana, следовавший рейсом КС 942 по маршруту Лондон – Нур-Султан, совершил вынужденную посадку в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании
В авиакомпании заявили, что причиной приземления послужил отказ генератора. Воздушное судно вынужденно село в аэропорту Шереметьево 28 июня в 00:18 по московскому времени. Посадка прошла в штатном режиме.
В авиакомпании добавили, что ведутся работы по устранению неисправности. Предполагается, что все 93 пассажира будут перевезены в Нур-Султан на дополнительном рейсе в пятницу, 28 июня, в 09:50 по московскому времени.
Накануне самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК 200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся.
Согласно сведениям МЧС, на борту находились 42 пассажира и пять членов экипажа. В "Ангаре" сообщили о 43 пассажирах, включая одного ребенка, а также о четырех членах экипажа.
Погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Второй пилот аварийного Ан-24 госпитализирован с травмами и ожогами.
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