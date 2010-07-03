Стюардесса рассказала о состоянии выживших членов экипажа Ан-24

Фото: видео Москва 24

Стюардесса авиакомпании "Ангара" Олеся Зуева, чей самолет разбился в Бурятии, рассказала о состоянии выживших членов экипажа.

"Насколько я знаю, Сергея и Лену должны доставить в Иркутск. За ними отправили самолет, чтобы потом госпитализировать в ожоговое отделение", – уточнила она RT.

По словам стюардессы, Елена находится в тяжелом состоянии. У нее ожоги, сломаны ребра и еще несколько костей.

"Она же эвакуировала пассажиров, жизнью рисковала. Она часто летает, ее часто ставят в рейсы, поэтому опыта у нее очень много. Я очень рада, что она выжила", – отметила Зуева.

Она подчеркнула, что выживший второй пилот Сергей Сазонов – спокойный и уравновешенный человек. А у погибшего техника Олега Барданова ни один самолет не улетал, если не был готов на 100 процентов, добавила стюардесса.

"Как-то мы летели с ним из Ленска, и у меня пассажир на борту покурил. Дважды! Так Олег вышел ко мне на помощь. Он был наш защитник", – заключила она.

Зуева констатировала, что экипаж пожертвовал собой и принял на себя весь удар.

Самолет Ан-24, следовавший рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся. Сейчас возгорание потушено. СК опубликовал видео с места аварийной посадки Ан-24.

По предварительным данным, у самолета отказали двигатель и системы управления. О неполадках пилоты сообщили заранее.

Согласно сведениям МЧС, на борту находились 42 пассажира и пять членов экипажа. В "Ангаре" сообщили о 43 пассажирах, включая одного ребенка, а также о четырех членах экипажа.

Погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Второй пилот аварийного Ан-24 госпитализирован с травмами и ожогами.

После крушения введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело. Расследование начала комиссия МАК. Тем временем резервный борт с пассажирами Ан-24 вылетел в Иркутск.

Подробности о крушении и его причинах читайте в материале Москвы 24.