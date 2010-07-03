Стюардесса рассказала о состоянии выживших членов экипажа Ан-24

Стюардесса авиакомпании "Ангара" Олеся Зуева, чей самолет разбился в Бурятии, рассказала о состоянии выживших членов экипажа.
"Насколько я знаю, Сергея и Лену должны доставить в Иркутск. За ними отправили самолет, чтобы потом госпитализировать в ожоговое отделение", – уточнила она RT.
По словам стюардессы, Елена находится в тяжелом состоянии. У нее ожоги, сломаны ребра и еще несколько костей.
"Она же эвакуировала пассажиров, жизнью рисковала. Она часто летает, ее часто ставят в рейсы, поэтому опыта у нее очень много. Я очень рада, что она выжила", – отметила Зуева.
Она подчеркнула, что выживший второй пилот Сергей Сазонов – спокойный и уравновешенный человек. А у погибшего техника Олега Барданова ни один самолет не улетал, если не был готов на 100 процентов, добавила стюардесса.
"Как-то мы летели с ним из Ленска, и у меня пассажир на борту покурил. Дважды! Так Олег вышел ко мне на помощь. Он был наш защитник", – заключила она.
Зуева констатировала, что экипаж пожертвовал собой и принял на себя весь удар.
Самолет Ан-24, следовавший рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся. Сейчас возгорание потушено. СК опубликовал видео с места аварийной посадки Ан-24.
По предварительным данным, у самолета отказали двигатель и системы управления. О неполадках пилоты сообщили заранее.
Согласно сведениям МЧС, на борту находились 42 пассажира и пять членов экипажа. В "Ангаре" сообщили о 43 пассажирах, включая одного ребенка, а также о четырех членах экипажа.
Погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Второй пилот аварийного Ан-24 госпитализирован с травмами и ожогами.
После крушения введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело. Расследование начала комиссия МАК. Тем временем резервный борт с пассажирами Ан-24 вылетел в Иркутск.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.