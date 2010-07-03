Резервный борт с пассажирами разбившегося в Бурятии Ан-24 вылетел в Иркутск

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Резервный борт с пассажирами разбившегося в Бурятии самолета Ан-24 вылетел в Иркутск. Об этом сообщает РИА Новости.

"Только что самолет вылетел в пункт назначения", – сказала собеседница агентства. При этом о количестве людей на борту самолета информация не поступала.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся. Сейчас возгорание потушено.

По сведениям МЧС, всего на борту находились 42 пассажира и пять членов экипажа. В "Ангаре" сообщили о 43 пассажирах, включая одного ребенка, а также о четырех членах экипажа.

Погибли два члена экипажа: пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Второй пилот аварийного Ан-24 госпитализирован в больницу с травмами и ожогами.

По предварительным данным, у самолета отказали двигатель и системы управления. О неполадках пилоты сообщили заранее. Борт на земле встречали пожарные и медики. СК опубликовал видео с места аварийной посадки Ан-24.

После крушения воздушного судна в Нижнеангарске введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

О подробностях трагедии и ее причинах читайте в материале Москвы 24.

