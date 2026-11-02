Академик Онищенко: квашеная капуста вредна для гипертоников и людей с заболеваниями почек

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Квашеная капуста может навредить людям с гипертонией и заболеваниями почек. Причина – избыток соли в продукте. Об этом изданию "Абзац" рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, натрий задерживает воду в организме. Лишняя жидкость в тканях создает сильную нагрузку на сердце и приводит к отекам.

"Если капусту сильно пересаливают, избыток соли задерживает воду в организме. Могут появиться отеки, если с почками не все в порядке, да и для гипертоников это вредно. Но все можно регулировать умеренным потреблением", – пояснил Онищенко.

Академик также допустил, что продукт способен повышать кислотность желудочного сока. Людям с чувствительным пищеварением в таком случае стоит соблюдать осторожность. Избежать неприятных симптомов, по словам эксперта, несложно: достаточно ограничить размер порции и не переедать.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, что для пополнения микробиоты кишечника важно употреблять ферментированные продукты, в которых присутствуют бактерии, выжившие в кислой среде и обладающие высокой активностью. Они есть в кефире, йогурте без сахара с живыми культурами, квашеной капусте без уксуса, кимчи и мисо-супе.