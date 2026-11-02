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02 ноября, 09:07

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Агроном Воробьев: базилик не нужно ставить вплотную к окну

Агроном назвал основные правила выращивания базилика на подоконнике

Фото: 123RF.com/zhennyzhenny

Горшок с базиликом не стоит ставить вплотную к окну: летом листья перегреваются, а зимой могут обмерзнуть. Внизу у батареи растению не хватит света, поэтому держать его на полу возле радиатора нельзя, заявил телеканалу "360" агроном и биолог Михаил Воробьев.

По его словам, пересаживать взрослый базилик с грядки в горшок для выращивания на подоконнике тоже не стоит, растение плохо переносит такую процедуру.

"Некоторые садоводы думают: "Вот у меня базилик на грядке, уже осень, скоро заморозки, сейчас я его выкопаю, посажу в горшочек и принесу домой". И ничего не получается. Не любит взрослый базилик пересадки на другое место", – объяснил эксперт.

При этом молодые растения, уточнил он, можно пикировать, пересаживать и высаживать на постоянное место. Сеять базилик Воробьев советует сразу в горшок. Так растение пройдет весь цикл в одной земле и не потратит силы на приживание.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова сообщила, что пряные травы, пеларгонию зональную, перцы и горшечные розы можно пересадить из дачного грунта в горшок и продолжить выращивать в квартире. Однако крупные цветы после пересадки погибнут на подоконнике, поэтому специалист призвала не экспериментировать.

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