Названы причины крушения Ан-148 в Подмосковье

Одной из причин крушения АН-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье в 2018 году стали ошибочные действия экипажа, заявили РИА Новости в Межгосударственном авиационном комитете.
В документе отмечается, что катастрофа произошла "из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением всех трех приемников полного давления". Это привело к потере контроля за параметрами полета, пикированию и столкновению с землей.
Причиной ЧП также стали "системные недостатки в определении факторов опасности и контроле уровня риска, неработоспособность системы управления безопасностью полетов в авиакомпании и отсутствие контроля за уровнем подготовки членов экипажа со стороны авиационных властей всех уровней". В результате к полетам был допущен экипаж, "не в полной мере удовлетворяющий квалификационным требованиям".
Среди факторов называется спешка экипажа при подготовке к полету из-за того, что судно поздно прибыло из предыдущего рейса, и попытки "нагнать" время. Сказалось повышенное психоэмоциональное напряжение членов экипажа из-за неспособности разобраться в причинах колебаний значений скорости, а также недостаточная подготовка пилотов в области человеческого фактора, методов контроля угроз и ошибок и управления ресурсами экипажа.
Выявлена большая задолженность по ежегодным дополнительным отпускам за работу в особых условиях. Это "могло привести к накоплению усталости и негативно повлиять на работоспособность командира воздушного судна". Также сообщается о низкой культуре безопасности полетов в авиакомпании.
Следствие подтвердило основную версию крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний"
Катастрофа произошла 11 февраля 2018 года, когда самолет авиакомпании "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета. Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, все погибли.
Одной из основных версий причины трагедии называли некорректную работу датчиков скорости самолета. Не исключено, что из-за противоречивых данных воздушное судно потеряло высоту.
31 мая "Саратовские авиалинии" прекратили выполнять рейсы после утраты лицензии от Росавиации. При проверках в работе авиакомпании выявили нарушения.
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