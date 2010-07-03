СМИ узнали о недействительных дипломах десятков пилотов в России

В течение последних двух лет от полетов отстранили 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулированы 160 летных свидетельств, пишет газета "Коммерсант".
Масштабная проверка проводилась прокуратурой после катастрофы с самолетом Ан-148 компании "Саратовские авиалинии" в Московской области, в которой погиб 71 человек.
Большая часть пилотов, лишенных права на полеты, – выпускники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), который не имеет сертификата авиационного учебного центра.
ЮУрГУ окончил второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян. Кроме него, такие дипломы обнаружили еще у 60 человек. Гепрокуратура сообщила об этом в Росавиацию, а та аннулировала свидетельства. Позднее пилоты пытались оспорить решение суда в разных городах, но их иски были отклонены.
Ранее Генпрокуратура заявила о "серьезных проблемах" в российской авиации. Юрий Чайка заявил, что госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям. По его словам, приемлемый уровень безопасности в России в этой сфере не определен, как и ответственный за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года.
В мае сообщалось, что Минтранс собирается сократить квоту авиакомпаний на прием иностранных пилотов до 100 человек. Сейчас общая годовая квота для авиакомпаний составляет 210 командиров воздушных судов в год: для "Аэрофлота" – это 120 иностранцев-КВС, для "Ютэйра" – 35, у "Ред Вингса" и "Азимута" – по 10 пилотов-иностранцев.
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