СМИ узнали о недействительных дипломах десятков пилотов в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В течение последних двух лет от полетов отстранили 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулированы 160 летных свидетельств, пишет газета "Коммерсант".

Масштабная проверка проводилась прокуратурой после катастрофы с самолетом Ан-148 компании "Саратовские авиалинии" в Московской области, в которой погиб 71 человек.

Большая часть пилотов, лишенных права на полеты, – выпускники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), который не имеет сертификата авиационного учебного центра.

ЮУрГУ окончил второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян. Кроме него, такие дипломы обнаружили еще у 60 человек. Гепрокуратура сообщила об этом в Росавиацию, а та аннулировала свидетельства. Позднее пилоты пытались оспорить решение суда в разных городах, но их иски были отклонены.

Ранее Генпрокуратура заявила о "серьезных проблемах" в российской авиации. Юрий Чайка заявил, что госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям. По его словам, приемлемый уровень безопасности в России в этой сфере не определен, как и ответственный за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года.

В мае сообщалось, что Минтранс собирается сократить квоту авиакомпаний на прием иностранных пилотов до 100 человек. Сейчас общая годовая квота для авиакомпаний составляет 210 командиров воздушных судов в год: для "Аэрофлота" – это 120 иностранцев-КВС, для "Ютэйра" – 35, у "Ред Вингса" и "Азимута" – по 10 пилотов-иностранцев.

