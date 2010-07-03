Россияне стали чаще погибать в авиакатастрофах

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Число жертв авиакатастроф в России в минувшем году выросло в 2,5 раза в сравнении в 2017-м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Межгосударственного авиационного комитета.

Согласно материалам МАК, за 2018 год произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, унесшие жизни 128 граждан РФ.

При этом в 2017 году случилось 39 авиапроисшествий, в том числе 20 катастроф. Тогда погиб 51 россиянин.

В 2018 году больше всего граждан России погибли при крушении самолета Ан-148 в Московской области. Разбившийся через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово лайнер "Саратовских авиалиний" унес 71 жизнь. После случившегося компанию лишили сертификата, позволявшего выполнять рейсы. Недавно перевозчик завершил продажу всех самолетов.