"Саратовские авиалинии" продали все самолеты

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Авиакомпания "Саратовские авиалинии", которую лишили сертификата эксплуатанта, завершила продажу всех шести самолетов Як-42 из своего авиапарка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что воздушные суда приобрела компания "АТ-Лизинг". "Эксплуатантом одного судна стала авиакомпания "Красавиа", у еще одного судна эксплуатант – авиакомпания Utair", – добавили в пресс-службе, не уточнив сумму сделки.

Со слов представителей "Саратовских авиалиний", последний Як-42, который эксплуатировался авиакомпанией более 20 лет, покинул Саратов 14 марта.

В пресс-службе пояснили, что завершение продажи самолетов ознаменовало окончание авиационной эпохи города. За годы эксплуатации в "Саратовских авиалиниях" Як-42 выполняли регулярные и чартерные рейсы более чем в 80 аэропортов Европы, Азии и Африки.

В прошлом году после отзыва сертификата перевозчик вернул лизингодателю все три самолета Embraer 190, взятые в субаренду у авиакомпании "Россия". Еще четыре Ан-148 были возвращены на Воронежский авиазавод.

В феврале 2018 года самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва – Орск, разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

После катастрофы Росавиация проверила авиакомпанию и нашла нарушений в организации летной работы. С 31 мая перевозчик прекратил полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта.