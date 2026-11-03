03 ноября, 05:37Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 97 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще 13 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале.
Ранее силы ПВО перехватили еще 15 дронов, летевших в сторону Москвы. С вечера 2 ноября над территорией столичного региона было уничтожено уже 97 беспилотников.
В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.