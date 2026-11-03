03 ноября, 03:48Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще 15 БПЛА на подлете к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Российские силы ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Градоначальник отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.
До этого подразделения ПВО уничтожили еще 16 беспилотников над столичным регионом. Всего с вечера 2 ноября на подлете к Москве было ликвидировано уже 84 беспилотника.
На фоне отражения воздушной атаки были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.