Собянин: силы ПВО уничтожили еще 15 БПЛА на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник отметил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.

До этого подразделения ПВО уничтожили еще 16 беспилотников над столичным регионом. Всего с вечера 2 ноября на подлете к Москве было ликвидировано уже 84 беспилотника.

На фоне отражения воздушной атаки были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.