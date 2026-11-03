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03 ноября, 06:56

Политика

Росгвардия предложила изменить форму военнослужащих

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Росгвардия подготовила проект указа президента об изменении формы одежды военнослужащих. Документ опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Изменения направлены на улучшение внешнего вида военнослужащих и сокращение расходов на вещевое обеспечение.

"Проект указа предусматривает исключение из формы одежды военнослужащих малоиспользуемых предметов вещевого имущества личного пользования, принятие на снабжение образцов военной формы одежды, предусмотренных для других федеральных органов исполнительной власти", – говорится в пояснительной записке.

Для женщин предложено убрать из униформы серые меховые шапки, а также черные меховые шапки и черные шерстяные куртки. Для всех военнослужащих, включая женщин, планируется ввести утепленные шапки.

Камуфлированные панамы и береты будут исключены из униформы для всех категорий военнослужащих, за исключением морских подразделений. Вместо камуфлированного берета будет предложена модель без указания цвета. Зимняя полевая фуражка камуфлированной расцветки также будет исключена из формы высших офицеров.

В список будут добавлены рубашки типа поло и высокие ботинки защитного цвета для всех военнослужащих.

Для женщин из числа высших офицеров предлагают ввести шерстяной парадно-выходной жакет, а также шерстяные парадные брюки с кантами и лампасами. У офицеров и прапорщиков морских подразделений летние белые шерстяные тужурки и брюки заменят на летние белые тужурки и брюки без указания материала.

Право носить отдельные предметы парадной формы рот почетного караула предлагают распространить на военнослужащих подразделений, выполняющих аналогичные задачи.

Согласно пояснительной записке, изменения не потребуют дополнительного финансирования, увеличения численности или создания новых подразделений. Расходы предусмотрено покрыть в пределах бюджетных средств, выделенных Росгвардии. В случае подписания указ вступит в силу в тот же день.

Ранее правительство России предложило поднять с 45 до 50 лет максимальный возраст пребывания женщин на военной службе. Поправки планируется внести в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Документ также предусматривает изменение возрастных ограничений для пребывания женщин в запасе. Сейчас женщины-офицеры могут оставаться в запасе до 50 лет, а военнослужащие с другими званиями – до 45 лет. В случае принятия инициативы эти пределы составят 55 и 50 лет соответственно.

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