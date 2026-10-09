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09 октября, 18:40

Политика

В ГД внесли проект об увеличении предельного возраста службы женщин-военных

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Правительство России предложило поднять с 45 до 50 лет максимальный возраст пребывания женщин на военной службе, соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Поправки планируется внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". Документ также предусматривает изменение возрастных ограничений для пребывания женщин в запасе. Сейчас женщины-офицеры могут оставаться в запасе до 50 лет, а военнослужащие с другими званиями – до 45 лет. В случае принятия инициативы эти пределы составят 55 и 50 лет соответственно.

В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что действующие возрастные ограничения не всегда позволяют женщинам выслужить необходимый срок для получения пенсии и других мер поддержки. В частности, женщина, заключившая контракт в возрасте 25–30 лет и проходящая службу в местности без льготного исчисления выслуги, рискует к моменту достижения предельного возраста остаться без жилья и пенсии.

Еще одним аргументом в пользу изменений стало проведение специальной военной операции. Как отмечается в документе, в настоящее время женщины составляют большую часть личного состава медицинских подразделений.

Если Госдума примет законопроект, а президент России его подпишет, новые правила вступят в силу 1 января 2027 года.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении срока действия иностранных водительских удостоверений россиян, постоянно проживающих за рубежом. Согласно инициативе, такие права будут признавать недействительными в России спустя год после въезда, если гражданин фактически находится в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд.

Отсчет срока предлагается вести с каждого въезда в Россию. Документ также призван устранить правовую неопределенность, на которую ранее указал Конституционный суд.

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