Москвичам рассказали о правилах и нововведениях осеннего призыва 2026 года

Осенний призыв на военную службу начнется в России с 1 октября 2026 года. Что поменялось в правилах и как будет организован процесс – в материале Москвы 24.

Даты призыва и нюансы сборов

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Призыв в Вооруженные силы сделали круглогодичным с 2026 года, при этом отправка военнообязанных от 18 до 30 лет к местам службы осуществляется два раза в год: весенняя – с 1 апреля по 15 июля и осенняя пройдет с 1 октября по 31 декабря.

Исключение, как и прежде, сделано для жителей отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Из-за особых климатических условий там призыв начнется с 1 ноября по 31 декабря. Для тех, кто живет в сельской местности и занят на посевных и уборочных работах, мероприятия пройдут с 15 октября.

Всего за год планируется призвать 261 тысячу человек, из них около 120 тысяч – в рамках осеннего призыва, рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. В беседе с газетой "Красная звезда" он уточнил, что теперь новобранцы могут проходить медосвидетельствование и профессиональный психологический отбор в течение всего года.





Евгений Бурдинский начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ В результате к настоящему времени – до начала очередного периода отправки – уже призваны около 80 процентов граждан от установленного задания. Это высокий показатель деятельности сотрудников военных комиссариатов и призывных комиссий.

Бурдинский напомнил, что военнослужащие по призыву не будут привлечены к выполнению боевых задач в зоне СВО. В Минобороны уточнили, что по возможности мужчину могут направить для прохождения службы вблизи дома. В первую очередь это касается граждан, состоящих в браке, имеющих детей или родителей пенсионного возраста. Также перспективных атлетов, в том числе членов сборной России по олимпийским видам, могут направлять в спортивные роты, что позволит им участвовать в профессиональных соревнованиях.

Кроме того, если мужчина еще не отправлен на службу, но за это время появились обстоятельства, мешающие ее прохождению, решение можно отменить. Для этого гражданин должен сообщить о причинах в военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете.

"К таким обстоятельствам относятся, например, проблемы со здоровьем или рождение в семье двух и более детей", – уточнил представитель Минобороны.

Как только обращение гражданина зарегистрировали, военкомат в течение пяти рабочих дней отправляет материалы на рассмотрение в призывную комиссию. У нее есть право отменить это решение и, если потребуется, принять новое, заверил Бурдинский.

Длительность службы и отпуска

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Срок службы по призыву составляет 12 месяцев: менять его Минобороны не планирует. В ведомстве также уточнили, что началом считают день присвоения звания рядового, окончанием – дату исключения из списков личного состава части.

В течение службы гражданин может взять отпуск по личным обстоятельствам – до 10 суток. Основания: тяжелое состояние здоровья или смерть близкого родственника, пожар либо иное стихийное бедствие, постигшее семью. В исключительных случаях решение об отпуске принимает командир части.

Кроме того, на основании заключения военно-врачебной комиссии предоставляется отпуск по болезни – от 30 до 60 суток. Продлить его можно не более чем на 60 суток. Если дополнительный отпуск не использован по уважительной причине, его дают при увольнении.

Реестр повесток и правила отсрочки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Минобороны напомнили, что призыв по-прежнему проводится с применением Реестра воинского учета. Повестка направляется в письменной и электронной форме, а уведомление приходит в личный кабинет на "Госуслугах".

Система также позволяет предоставлять отсрочки в проактивном режиме. Например, данные о студентах, отцах двух и более детей и IT-специалистах обновляются автоматически на основе сведений от госорганов и работодателей. Благодаря этому свыше 350 тысяч граждан уже получили отсрочку или освобождение от призыва, не появляясь в военкомате лично, заявил Евгений Бурдинский.

Также через "Госуслуги" можно подать заявление о постановке на воинский учет, снятии с него или изменении данных в документах. За год работы реестра таких обращений обработано свыше 365 тысяч – это помогает держать информацию в актуальном виде и делает процедуру удобной. Узнать, что содержится в Реестре воинского учета, можно в личном кабинете на сайте "Реестрповесток.рф" либо при личном визите в МФЦ.





Евгений Бурдинский начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ В ходе медицинского освидетельствования граждан широко используются и возможности региональных медицинских информационных систем. Это позволяет врачам-специалистам оперативно получать актуальные сведения о состоянии здоровья призывников, а гражданам – исключить необходимость посещения медицинских организаций для получения различного рода справок.

За счет нового подхода в работе во время весеннего призыва отправить срочников к местам проведения службы получилось намного раньше, заявил Бурдинский.

Наука – прямо на службе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На сайте Минобороны подчеркнули, что после службы по призыву мужчина получает право на льготное поступление в государственные вузы. Также возможна замена вступительных экзаменов собеседованием или освобождение от экзаменов по общеобразовательным предметам. Кроме того, сам факт службы в российской армии или военно-морском флоте дает преимущества при поступлении в военные учебные заведения.

Если выпускник вуза или студент склонен к научной работе и показывает хорошие результаты, его могут направить служить в специальную роту. В вооруженных силах для таких призывников созданы 18 научных подразделений, из них восемь – в технополисе "ЭРА", отметил Евгений Бурдинский.





Евгений Бурдинский начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Весной этого года в научные подразделения отправились служить 365 призывников. Отбор кандидатов в вузах и военных комиссариатах проходит персонально из наиболее талантливых призывников, склонных к научной работе, годных к военной службе и имеющих высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах министерства обороны.

Операторы научных подразделений смогут участвовать в исследованиях по обороне государства на передовом оборудовании – вместе с ведущими учеными, конструкторами и инженерами, добавил представитель Генштаба.

Кто не подлежит призыву?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Согласно информации на сайте Минобороны, право на освобождение от службы имеют ряд категорий граждан. Например, те, у кого есть ученая степень: для подтверждения надо представить документы о ее присуждении.

Мужчины, признанные негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья, также не привлекаются к исполнению воинских обязанностей. Основанием служит медицинское заключение с указанием результатов исследований и установленного диагноза.

Также в ведомстве подчеркнули, что призыву на военную службу не подлежат граждане, которые уже отбывают наказание. Это касается обязательных или исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы. Также в категорию попадают люди с неснятой или непогашенной судимостью за преступление. Кроме того, граждане, в отношении которых идет расследование.

Более подробно о правилах отсрочки можно узнать на сайте Минобороны.

Что грозит за неявку?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С введением реестра повесток в личный кабинет призывников начнут приходить уведомления о наложенных ограничениях за неявку без уважительной причины. К призывнику автоматически примут меры, если он не явится в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней после получения повестки, предупреждали в Минобороны.



В перечень мер входят: запрет на оформление ИП или самозанятости, ограничение права управления транспортом и его регистрации, приостановка кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, отказ в выдаче кредита. Также неявка по повестке наказывается штрафом от 10 до 30 тысяч рублей, уклонение от прохождения медкомиссии — от 15 до 25 тысяч рублей.



Предусмотрены и штрафы от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о смене места жительства, семейного положения, места работы или учебы. За несвоевременное уведомление о выезде за границу более чем на полгода наказывают штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, а за отъезд с места жительства в период призыва на три месяца и более — от 10 до 20 тысяч.



С 13 октября специалисты ГОМУ Генерального штаба дадут разъяснения по вопросам призыва на военную службу. Дозвониться можно по телефонам: 8 (495) 498-96-96, 498-96-97 и 498-96-98. Гражданам ответят по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

