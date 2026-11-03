Комплексное благоустройство Краснодарского проезда завершили на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство Краснодарского проезда в районе Люблино на юго-востоке Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

На всей протяженности проезда обновили дорожное покрытие. В частности, на проезжей части заменили верхний слой дорожного полотна, а пешеходные участки отремонтировали. Всего обновили более 4 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

При формировании программы работ учитывали межремонтные сроки, фактическое состояние дороги и тротуаров, интенсивность трафика, расположение рядом жилых домов и ключевых социальных объектов района. Для наружного освещения установили опоры и современные светодиодные светильники.

Финальным этапом комплексного ремонта стало благоустройство прилегающей территории: возле дороги разбили более 500 квадратных метров газона.

Ранее в Таганском районе Москвы завершили благоустройство проезда от Новорогожской до Рабочей улицы. Кроме того, специалисты привели в порядок территорию рядом с Сосинской улицей.

Площадь благоустройства превысила 6,4 тысячи квадратных метров. В ходе работ сняли старое покрытие, подготовили основание и уложили новый асфальт.

