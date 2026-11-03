Собянин: с вечера 2 ноября в сторону Московского региона летело 493 БПЛА

Фото: МАХ/"Минобороны России"

В период с 20:30 2 ноября до 07:30 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 вражеских беспилотника. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Большая часть дронов была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. На подлете к Москве было нейтрализовано 187 беспилотников.

На фоне отражения воздушной атаки были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.