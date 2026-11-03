"Победа" скорректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Авиакомпания "Победа" скорректирует расписание полетов в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде аэропортов, в том числе в московских авиагаванях. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Часть рейсов будет задержана или отменена. Их выполнят после снятия ограничений, уточнили в компании.

Пассажиров просят проверять статусы рейсов перед выездом в аэропорт. Сервис вынужденного обмена и возврата позволяет самостоятельно обменять или вернуть билет в два клика, в том числе по невозвратным тарифам.

Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами перевозчика.

Временные ограничения на полеты продолжают действовать в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Меры безопасности были объявлены в указанных аэропортах на фоне угрозы БПЛА. С вечера 2 ноября на подлете к Москве было уничтожено 97 вражеских дронов.