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03 ноября, 04:15

Политика

В МИД заявили, что закон США о новых санкциях не повлияет на позицию РФ по Украине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Принятый в США закон о новых санкциях не сможет изменить позицию России по украинскому урегулированию. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Если задумка адептов нового закона была оказать желаемое для них влияние на урегулирование вокруг Украины, то этого не произойдет. Все уже не раз могли убедиться, что нашу позицию никакие нелегитимные ограничительные меры, принятые в обход Устава ООН, не изменят", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Биричевский подчеркнул, что попытки добиться от России завершения СВО без выполнения принципиальных требований Москвы обречены на неудачу. По его словам, это же касается стремления принудить РФ к сворачиванию сотрудничества с мировым большинством, которое выстраивается на основе уважения, равенства и взаимной выгоды.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что не планирует ужесточать американские санкции в отношении России, поскольку Москва и Вашингтон, предположительно, близки к заключению сделки по Украине.

Более того, по информации СМИ, администрация Трампа рассматривает возможность отмены ограничений в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Эта работа ведется в рамках усилий по улучшению российско-американских отношений.

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Сюжеты: Санкции , Спецоперация на Украине
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