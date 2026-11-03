Собянин сообщил об уничтожении уже 69 летевших на Москву беспилотников

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще 16 вражеских БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра столицы, к месту падения обломков дронов уже прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее силы ПВО перехватили еще семь дронов, летевших в сторону Москвы. С вечера 2 ноября над территорией столичного региона было уничтожено уже 69 беспилотников.

В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.