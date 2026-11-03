Собянин сообщил об отражении атаки уже 53 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Системы ПВО уничтожили еще семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр Москвы.

До этого подразделения ПВО уничтожили еще 18 беспилотников над столичным регионом. Всего с вечера 2 ноября на подлете к Москве было ликвидировано уже 53 беспилотника.

На фоне отражения воздушной атаки были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.