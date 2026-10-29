Главпочтамт в Луганске приостановил работу после удара ВСУ

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Центральное отделение государственного предприятия "Почта ЛНР" (Главпочтамт) в Луганске приостановило работу после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию. Об этом сообщается в канале компании в MAX.

В сообщении предприятия говорится, что речь идет об отделении почтовой связи по адресу улица Почтовая, 22.

Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщал, что центр Луганска подвергся массированной атаке беспилотников. Повреждены здания школы, государственного архива, почты и жилые дома. Пострадавших нет. На месте работают необходимые службы и местные власти, которые занимаются ликвидацией последствий.

Кроме того, удару подверглась энергетическая инфраструктура республики. Из-за аварийного отключения без света остались жители 6 муниципалитетов. Энергетики сразу начали ремонтно-восстановительные работы.

