Более 20 граждан США, Канады и Британии запросили убежище в РФ с начала года

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За девять месяцев 2026 года, с января по сентябрь, с ходатайствами о предоставлении убежища в России обратились 25 граждан США, Канады и Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Среди них 11 граждан США, 8 – Канады и 6 – Великобритании. По сравнению с тремя кварталами 2025 года число обратившихся из этих стран уменьшилось на 6, 3 и 4 соответственно. В материалах также указано, что всего в прошлом году из США, Канады и Великобритании было подано 30 заявлений.

Всего за три квартала 2026 года ходатайства об убежище подали 3 802 иностранца. Почти половину обратившихся составили граждане Украины – 2 056. Второе место по числу заявлений заняла Сирия (641), третье – Афганистан (190). В первую пятерку также вошли граждане Узбекистана (93) и Ирана (88). Среди граждан Европейского союза больше всего заявлений о предоставлении временного убежища поступило от граждан Германии.

С 3 ноября в России в два раза расширят перечень административных нарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение из страны. После вступления в силу Федерального закона от 4 августа 2026 года № 294-ФЗ количество статей КоАП, предусматривающих такую меру наказания, достигнет 45.

В обновленный список включили мелкое хулиганство, несоблюдение правил проведения публичных мероприятий, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, а также дискредитацию Вооруженных сил России.