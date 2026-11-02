Число оснований для выдворения мигрантов из России будет увеличено вдвое с 3 ноября

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С 3 ноября в России в два раза расширят перечень административных нарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение из страны. Об этом сообщили в миграционной службе МВД.

После вступления в силу Федерального закона от 4 августа 2026 года № 294-ФЗ количество статей КоАП, предусматривающих такую меру наказания, достигнет 45. В обновленный список включили мелкое хулиганство, несоблюдение правил проведения публичных мероприятий, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, а также дискредитацию Вооруженных сил России.

Помимо этого, расширится перечень правонарушений, при которых выдворение нельзя заменить другими видами административного наказания. В частности, в него добавили нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Изменения также предусматривают повышение минимальных и максимальных размеров административных штрафов для физических лиц за нарушения миграционного законодательства.

В МВД пояснили, что новые меры призваны повысить эффективность и оперативность выдворения иностранцев и лиц без гражданства, представляющих угрозу общественной безопасности, а также ужесточить ответственность за нарушения в миграционной сфере.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил отменить патенты для трудовых мигрантов и закреплять их за конкретными работодателями. Согласно его инициативе, иностранцам следует запретить переходить в другие организации, а за нарушение этого правила – выдворять из России.

Также парламентарий выступил за создание федерального реестра работодателей, участвующих в организованном наборе, и введение общероссийского запрета на трудоустройство мигрантов в наиболее чувствительных сферах экономики. По окончании контракта работодатель, по мнению Миронова, должен организовать отъезд иностранного сотрудника на родину.

