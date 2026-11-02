Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 17:13

Общество

Число оснований для выдворения мигрантов из России будет увеличено вдвое с 3 ноября

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

С 3 ноября в России в два раза расширят перечень административных нарушений, за которые иностранцам может грозить выдворение из страны. Об этом сообщили в миграционной службе МВД.

После вступления в силу Федерального закона от 4 августа 2026 года № 294-ФЗ количество статей КоАП, предусматривающих такую меру наказания, достигнет 45. В обновленный список включили мелкое хулиганство, несоблюдение правил проведения публичных мероприятий, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, а также дискредитацию Вооруженных сил России.

Помимо этого, расширится перечень правонарушений, при которых выдворение нельзя заменить другими видами административного наказания. В частности, в него добавили нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Изменения также предусматривают повышение минимальных и максимальных размеров административных штрафов для физических лиц за нарушения миграционного законодательства.

В МВД пояснили, что новые меры призваны повысить эффективность и оперативность выдворения иностранцев и лиц без гражданства, представляющих угрозу общественной безопасности, а также ужесточить ответственность за нарушения в миграционной сфере.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил отменить патенты для трудовых мигрантов и закреплять их за конкретными работодателями. Согласно его инициативе, иностранцам следует запретить переходить в другие организации, а за нарушение этого правила – выдворять из России.

Также парламентарий выступил за создание федерального реестра работодателей, участвующих в организованном наборе, и введение общероссийского запрета на трудоустройство мигрантов в наиболее чувствительных сферах экономики. По окончании контракта работодатель, по мнению Миронова, должен организовать отъезд иностранного сотрудника на родину.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика