Захарова поинтересовалась о размере штрафа для Буданова за русский язык

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на видеозапись, где глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) прибегает к русскому языку во время протестов под Киевом. Дипломат задалась вопросом, какое наказание он понесет за нарушение закона о языке.

Ранее СМИ сообщали, что украинские силовые структуры применили оружие возле дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где собрались сотни людей, протестующих против содержания мобилизованных и сбежавших военнослужащих в подвале. Когда Буданов прибыл на место событий, он пообщался с собравшимися, и в какой-то момент перешел с украинского на русский язык.

"Вопросики к шпрехенфюреру Украины: на какую сумму будет оштрафован Буданов? На какую сумму будет оштрафован подросток? Будут ли учтены заслуги Буданова при вынесении решения о штрафе? Будет ли учтен возраст подростка при вынесении решения о штрафе? На какую сумму будут оштрафованы СМИ за трансляцию? Будут ли учтены заслуги СМИ и возраст журналистов при вынесении решения о штрафе?" – написала Захарова.

Тем временем в Нацгвардии подтвердили, что четыре человека со следами побоев, которых скорая помощь увезла из подвала частного дома в селе Петропавловская Борщаговка, оказались военнослужащими: их задержали после самовольного оставления части. Остальные люди, находившиеся в доме, являются военными Нацгвардии.