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03 ноября, 02:23

Политика

Зеленский призвал США оказать давление на Россию ради завершения конфликта

Фото: ТАСС/EPA/CORNELIUS POPPE

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Соединенным Штатам с призывом усилить давление на Россию, заявив, что это поможет завершить конфликт на Украине. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

"Мы должны оказывать давление на Россию таким образом, чтобы у нее не было альтернативы, кроме как закончить эту войну. Америка может это сделать", – написал Зеленский.

Украинский лидер также призвал Вашингтон "не играть в игры" с нефтяными или газовыми доходами России.

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона готова прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если получит от США дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

При этом экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева был шанс заключить мирное соглашение с Россией в конце 2022 года. По его словам, тогда ситуация на фронте начала складываться не в пользу Украины.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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