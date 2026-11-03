03 ноября, 04:59Политика
Посольство РФ заявило о подорванном доверии к нейтралитету Швейцарии
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Доверие к Швейцарии как к нейтральной площадке для переговоров по Украине подорвано на фоне сближения с НАТО и политики антироссийских санкций. Об этом сообщили в посольстве России в Берне.
"Руководство МИД России неоднократно обозначало позицию по вопросу швейцарского посредничества: доверие к конфедерации как к нейтральной площадке подорвано", – приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что действия властей Швейцарии полностью обесценивают ее посреднический потенциал для урегулирования на Украине. В частности, местные власти заморозили российские частные активы и активы Центрального банка России, указали в посольстве.
Ранее стало известно, что переговоры делегаций РФ и Украины при посредничестве США состоятся в столице ОАЭ Абу-Даби 10–11 ноября. Консультации будут сосредоточены на послевоенных договоренностях по безопасности, снижении эскалации, гуманитарных усилиях и следующих шагах к миру.
Помимо этого, американские дипломаты планируют на текущей неделе встретиться в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.